«فابريجاس» يقود تشيلسي للفوز على سوانزي

28 أبريل 2018 - 08:55 م

حقق فريق تشيلسى فوزًا مهمًا على سوانزي، بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «ليبرتى» فى إطار منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسى فى وقت مبكر للغاية من المباراة، حيث سجله النجم الإسبانى سيسك فابريجاس فى الدقيقة الرابعة، بتسديدة رائعة للغاية، بعد هجمة مرتدة سريعة من جانب لاعبى البلوز، إثر خطأ فادح لدفاع سوانزى.

فابريجاس دخل تاريخ البريميرليج بهذا الهدف، حيث إنه وصل للهدف رقم 50 فى مسيرته بالدورى الإنجليزى، مع فريقى أرسنال وتشيلسى، ليكون ثالث لاعب إسبانى يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من فيرناندو توريس نجم ليفربول وتشيلسى السابق، ودييجو كوستا نجم تشيلسى السابق.

بهذا الفوز رفع فريق تشيلسى رصيده إلى 66 نقطة، ليحافظ على تواجده فى المركز الخامس المؤهل للدورى الأوروبى، كما أنه على بُعد نقطتين فقط من المركز الرابع المؤهل لدورى أبطال أوروبا، الذى يحتله توتنهام، والذى يلعب يوم الاثنين مع واتفورد.