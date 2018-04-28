» وكيل الأزهر: قضية القدس حية لن تموت

28 أبريل 2018 - 08:56 م

اختتم مساء اليوم المهرجان الأول للفن والإبداع، الذي نظمه الأزهر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة فيه طلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن "المهرجان قدم عدة رسائل هامة أولها، أن قضية القدس وفلسطين حية ولا تموت وأن الأزهر مستمر في تقديم فعاليات لنصرة قضية القدس وأبناء شعبها حتى تأخذ هذه القضية حلها العادل، والثانية أن الأزهر لا يعادي الفن والإبداع، ويلامس مشكلات المجتمع والناس، ويقول للعاملين في المجال الفني أننا يمكن أن نتناغم معكم وتتناغمون معنا حتى نرتقي بالذوق العام، ويمكن أن نعمل معًا وليس بيننا خلاف".

وأضاف: "الرسالة الثالثة هي التأكيد على أن الأزهر مواكب لعصره متمسك بتراثه وأصالته ولا يمكن أن ينفك عن دينه، وكتاب الله فيه الكثير من اللوحات الفنية التي تصف الأرض والجبال والسماء، وقد رأيتم الرسم والتصوير والأعمال اليدوية تعبر عن ثقافات مختلفة في المهرجان الأول للفن والإبداع".

وأشار شومان إلى أنه "نظرًا لضيق الوقت لم يتسع لعرض المزيد من العروض، ونعتذر لهم لعدم متابعة كافة الأعمال نظرا لانشغال الطلاب في الامتحانات"، لافتًا إلى أن "المهرجان سيقام بشكل سنوي، وستكون الأعمال أكثر تعبيرا عن الواقع الذي نمر به".

وتابع وكيل الأزهر: "حرصت على الحضور في الأيام الثلاثة وتابعت ما عرضه طلاب من أكثر من 100 جنسية والذين اختتموا المهرجان وذلك يدل على أن المهرجان عالمي دون تميز، وقد استمتعنا بما قدم الطلاب من عروض مسرحية ومنها ما مس القضية الفلسطينية، بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعوته بأن 2018 هو عام القدس".

وتفقّد شومان، أركان قطاعات الأزهر المختلفة، المشاركة بمهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، للاطلاع على أنشطة وإبداعات طلاب وطالبات الأزهر.

وقدّم طلاب كليات جامعة الأزهر، مجموعة مشاريع متنوعة لتطوير كليات الجامعة المختلفة، شملت الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل ثابت لتوليد الكهرباء للمباني والمعامل، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء بساحات الجامعة، واستحداث ممرات داخل طرقات الجامعة للمعاقين، بينما قدّم طلاب المعاهد الأزهرية، نماذج متنوعة لبعض الأعمال الفنية من إنتاج الطلاب والمعلمين المبدعين، شملت لوحات فنية وأشغال يدوية ورسوم، تناولت قضايا هامة مثل قضية القدس، وغيرها من القضايا العامة مثل قضية ترشيد استهلاك المياه، وقضايا الأخلاق والآداب العامة.

وأشاد وكيل الأزهر، بما قدمه الطلاب من مشاريع هندسية متميزة واختراعات تنافس أعمال المحترفين، موجهاً بضرورة دعم الطلاب المبدعين، والاستفادة منهم في تطوير قطاعات الأزهر المختلفة.

وأوضح شومان، أنّ المستوى المتميز الذي قدمه طلاب وطالبات جامعة الأزهر، يظهر الصورة الحقيقة والمتميزة لطلاب الأزهر، والتي رسخها طلاب الأزهر وشيوخه على مر العصور، وهو ما يدحض الصورة النمطية الخاطئة التي يروجها كارهي الأزهر.

ونظم الأزهر هذا المهرجان على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمشاركة طلاب الأزهر المصريين والوافدين من أكثر من 100 دولة، لتقديم عروض فنية ومسرحية ولوحات فنية مختلفة، تمثل مختلف الثقافات المشاركة في المهرجان.