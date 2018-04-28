جمعة: الجماعات الدينية أخطر من أعداء الإسلام

28 أبريل 2018 - 09:50 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الجماعات الدينية أخطر من أعداء الإسلام، قائلًا إنه "لو اجتهد كل اعداء الإسلام لتشويه صورته ما فعلوا 1% مما فعلته الجماعات الدينية".

وأضاف "جمعة"، خلال ندوه نظمها حزب "الوفد"، مساء اليوم السبت، جموع التيارات والجماعات الإسلامية، أن "الجماعات الإسلامية قامت على اللا دولة، فهى لا تؤمن بالدولة، وكل الجماعات والتيارات الدينيه خطر على الدين والدولة لأنها من السهل أن تتنازل عن أى جزء من الدولة".

وأشار إلى أن المعارضة الوطنية تقوم على الانصاف والموضوعية وتقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت"، مضيفًا "نؤمن بالتعددية السياسية وهذا أمر مهم ونؤمن بكل اشكال التنوع والاختلاف".

وقال إن الإسلام وضع قواعد عامة للحكم، منها إقامه العدل، ومنع كل أنواع الفساد وحرية المعتقد، والعمل على قضاء حوائج الناس من مأكل وصحة ومسكن وغيره.

وأكد وزير الأوقاف أن جميع غزوات النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ التى حدثت في عهده، إما لدفع عدوان أو لرد اعتداء، وحقيقة الأمر الدفاع عن الوطن فرض، وهذا يأتى حاليا من خلال قوات الجيش والشرطة التى تدافع عن الدولة المصرية.

وأضاف "جمعة"، أن الإيمان بالتنوع سواء كان دينيا أو سياسيا أو غير ذلك أمرًا جيدًا للغاية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قاطع جاء من خلال بشر ويمكن إعمال العقل فى أى نص طالما لم يرد على لسان نبى أو كان قرانا.