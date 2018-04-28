» مفاجأة.. صورة «محمد صلاح» على بردية فرعونية

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الرياضة

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فرعون

محمد صلاح

ليفربول

بردية

رسم المصمم البريطاني روبين دانجور بردية فرعونية للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعد النجاح الساحق للاعب المصري في الدوري الإنجليزي مع الريدز، خلال الموسم الحالي.

وأظهر المصمم البريطانى محمد صلاح مرتديا زى نادى ليفربول وزين رأسه بتيجان الملوك الفراعنة ووضع تحت قدمه كر القدم بينما كان يمسك بيده شعار الريدز، واضعا مكان قرص الشمس إله الفراعنة صورة الكأس.

ونشر المصمم البريطانى الصورة التى صممها لمحمد صلاح على حسابه بموقع تبادل الصور «انستجرام»، اعترافا بفضل اللاعب المصرى وإسهاماته فى وصول النادى للأدوار النهائية.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.


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