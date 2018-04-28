» بالفيديو.. أغنية جديدة لمحمد صلاح بالصعيدي!

28 أبريل 2018 - 11:20 م

أهدى السيناريست محمود صابر، أغنية للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه في الفترة الأخيرة في "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا.



وكشف السيناريست عن سر إهدائه أغنية لمحمد صلاح قائلا: "إنه رجل غزا أوربا، وأصبح أيقونة لمصر والعالم كله".



وأوضح صابر، أنه كتب الأغنية باللهجة الصعيدية نظرا لنشأته في الصعيد، كما أنه يريد أن يغني له شيئا من الثقافة المصرية، وذلك لأن جميع الأغاني التي أهدت له كانت بالأجنبية.



وتفوق صلاح على جميع لاعبي البريمرليغ بعدما ساهم بشكل مباشر في 50 هدفا لفريقه في جميع المسابقات، وذلك بتسجيله 39 هدفا وبصناعة 11 هدفا.



وبات النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 8 أهداف في موسم واحد في دوري الأبطال، وهو الرقم الذي وصل إليه زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في نفس المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني في مباراة الأمس.



كما بات صلاح ثاني لاعب إفريقي يسجل 8 أهداف أو أكثر في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا بعد الكاميروني صامويل إيتو.

