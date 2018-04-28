هذا ما قاله الأزهر الشريف عن محمد صلاح

28 أبريل 2018 - 11:28 م

أشاد الأزهر، السبت، بلاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، ودوره في "تغني مشجعي فريقه بالإسلام".



وقال "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف"، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "العالم كله شهد في الآونة الأخيرة النجاح الكروي الذي حققه صلاح، شافعًا هذا التقدم بالأخلاق الكريمة والإنسانية المحضة".



وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي يتم فيه تناول الإسلام بطريقة سيئة في الصحف البريطانية، كان يتغنى مشجعو نادي ليفربول، بالإسلام من خلال أناشيد تعبر عن انتصار الدين متمثلًا في هذا اللاعب (صلاح)".



وتابع: "كلما أحرز اللاعب المصري هدفًا، كلما أضحت الأغنية أكثر انتشارًا".



واستشهد البيان، بتصريحات لمشجعي النادي الإنجليزي، في هذا الشأن من بينها قول أحدهم: "لو أحرز أهدافًا أكثر، فلسوف أنتمي إلى الإسلام، وفي المسجد أجلس، فهذا هو المكان الذي أحب أن أكون فيه".



وذكر البيان: "في السابق إذا ما ظهر أحد الملتحين كان القلق والشك يعم المكان، ولكن اليوم، ومع وجود محمد صلاح، يعتقد الإنجليز أن كل المسلمين بلحية مثله".



وشدَّد المرصد على أن "صلاح يعتبر نموذجًا للسلوك الحسن الذي يجب أن يتحلى به الجميع".



ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

