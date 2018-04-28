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كونتي يعترف: أفتقد للمهاجم الهداف في تشيلسي

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كونتي
كونتي

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قال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يفتقد للمهاجم الهداف القادر على ترجمة الفرص التي تسنح له إلى أهداف.
جاءت تصريحات كونتي بعد فوز تشيلسي الصعب اليوم السبت، على سوانزي سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ).
وأكد كونتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "تشيلسي يفتقد للمهاجم الهداف الذي يسجل أكثر من 20 هدفًا بالموسم الواحد، وإن كان أفضل هداف لديك قد سجل 12 هدفًا فقط في الموسم، فلا أحد يتحدث معي حينها عن الألقاب أو المنافسة".
وأضاف "نحن نفتقد إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى في الموسم الحالي، لقد أضعنا العديد من المباريات بسبب هذه النقطة".
وأوضح المدرب الإيطالي "أكثر شيء بمقدورنا فعله لكي نضع بعض الضغط على توتنهام وننافس على البقاء ضمن الأربعة الكبار في الدوري هو أن نفوز، من المهم اليوم أننا انتصرنا، وسنترك الباقي للقدر".
وأشار "كنا نعلم أن مباراة اليوم صعبة، فسوانزي بآخر 5 مباريات فازوا في 4 وتعادلوا مرة واحدة".
وبفوز اليوم، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 66 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.
وتوّج مانشستر سيتي بلقب الموسم الحالي للمسابقة، حيث يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 90 نقطة. 

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