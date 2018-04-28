"تقنية الفيديو" تمنح يوفينتوس بطاقة عبور الانتر

28 أبريل 2018 - 11:38 م

اجتاز فريق يوفينتوس، مساء السبت، مضيفه انتر ميلان وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



افتتح البرازيلي دوجلاس كوستا التسجيل ليوفينتوس في الدقيقة 12، وقام الحكم دانييلي أورساتو باستخدام "تقنية الفيديو"، للتأكد من صحة الهدف.



وبعدها بثلاث دقائق، تدخل ماتياس فيتشينو بخشونة ضد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الأول.



لكن بعد اللجوء للفيديو مرة أخرى، تراجع الحكم عن قراره، ليشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب الانتر، ليلعب أصحاب الأرض والجمهور الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



ومع حلول الدقيقة 52 نجح الانتر في إدراك التعادل عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وأضاف أصحاب الديار الهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق أندريا بارزالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.



ونجح يوفينتوس في دقيقتين في إحراز الهدفين الثاني والثالث عن طريق السلوفاكي ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه والأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقتين 87 و89.



بذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 88 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن نابولي، بينما تجمد رصيد انتر ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس.



والتقنية تتيح لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

