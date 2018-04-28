لبنان يتهم قوة إسرائيلية باختطاف مواطنة من شبعا

28 أبريل 2018 - 11:39 م

اختطفت قوة من الجيش الإسرائيلي، السبت، مواطنة لبنانية في قرية شبعا الحدودية جنوبي لبنان، حسب ما أعلنت الوكالة الرسمية في البلاد.



وأوضحت الوكالة في خبر مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقيم كميناً خارج الخط الحدودي في محور شبعا، خطفت المواطنة اللبنانية (ن. دلي)".



وأشارت أنه جرى اقتيادها إلى داخل إسرائيل.



وأضافت الوكالة أن "الجيش (اللبناني) يعمل على إعادتها، بالتنسيق مع قوات اليونفيل (الأممية) الدولية".

