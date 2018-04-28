  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن كارثة التجمع الخامس

محمد صلاح

هذا ما قاله الأزهر الشريف عن محمد صلاح

الرئيس السيسي

لماذا تصمت السلطة عن المصالحة مع «الإخوان»؟

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

سعر الأرز يصل إلى هذا الرقم بعد وقف زراعته

إبراهيم يسري: "مرسي" أراد تصدير الغاز بالسعر العالمي

مساعد وزير الخارجية: «معاشي ما بيكفنيش ميه ونور»

أرشيفية

إلغاء التموين واستبدالها بالأمن الغذائي

الدكتور محمد مختار جمعة

جمعة: الجماعات الدينية أخطر من أعداء الإسلام

الإخوان في قفص الاتهام

100 عام للإسلاميين داخل السجون

الفنانة سماح أنور

فيديو.. سماح أنور: اشتغلت هذه المهنة من أجل الفلوس

شباب الإخوان (أرشيفية)

شباب الإخوان: الهلباوي عدى التسعين.. ومبادرته مرفوضة

قناة عبرية:

ترامب سيعلن "خطة سلام" بعد افتتاح سفارة بلاده بالقدس

عرب وعالم

ترامب والقدس
ترامب والقدس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يستفز مشاعر العرب والمسلمين

#

تحذيرات فلسطينية لترامب من تفجير المنطقة

#

الاستسلام لـ ترامب سيكون مكلفاً جداً

#

قرار ترامب بشأن القدس "إعلان حرب"

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح بعد افتتاح سفارة بلاده في القدس في 14 مايو/آيار المقبل خطة سلام جديدة، تتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين، بحسب إعلام عبري.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن المصدر (لم تسمه) إن "الأمريكيين سيعلنون خطة سلام بعد افتتاح السفارة الجديدة بالقدس".
ومن المفترض أن تتضمن الخطة الأمريكية، وفق المصدر ذاته، تعويضات للفلسطينيين "في محاولة لإعادتهم إلى المشهد".
وربطت القناة بين زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو لإسرائيل، غدا الأحد، وبين التجهيز لإعلان خطة السلام الأمريكية المحتملة.
ووصل بومبيو، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل أول جولة شرق أوسطية له، عقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الخميس الماضي، ومن المقرر أن تشمل إسرائيل والأردن.
وحسب القناة العبرية، "تفاجئت إسرائيل بإعلان الرئيس دونالد ترامب، بأنه يدرس حضور حفل افتتاح السفارة".
والجمعة، قال ترامب في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالبيت الأبيض، إنه يمكن أن يشارك في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.
إلا أن القناة نقلت عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها) إن اسم ترامب لا يظهر في وثائق المدعوين المتفق عليها مع الأمريكيين، وإنهم (في إسرائيل) ينتظرون معرفة ما إن كان الرئيس الأمريكي سيفجر المفاجأة بوصوله للقدس، أم لا.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة؛ ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليًا.
وكثر الحديث خلال الشهور الأخيرة عن خطة أمريكية لتسوية الصراع بين إسرائيلي والفلسطينيين حملت اسم "صفقة القرن".
وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ملامح لتلك الخطة، تشمل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء تنصل تل أبيب من استحقاقات عملية التسوية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر
» الغنوشي: لن نسمح بعودة الديكتاتورية مجددا إلى تونس
» نمتلك الوصفة السحرية لإيقاف خطورة صلاح
» «العمل الدولية»: رفع اسم مصر من «القائمة السوداء»
» بالفيديو.. أغنية جديدة لمحمد صلاح بالصعيدي!
» مخابرات الضفة وراء الإرهابيين الذين يعبثون بأمن سيناء
» مفاجأة.. صورة «محمد صلاح» على بردية فرعونية
» وكيل الأزهر: قضية القدس حية لن تموت
» فيديو.. خالد الجندي: دولة عربية استقبلتني استقبالاً عسكريًا
» "داخلية غزة" تفجر مفاجأة حول منفذي تفجيرات موكب «الحمد الله»
» وكيل «صلاح» متوعدًا «الجبلاية»: صبرنا نفد.. وانتظروا مفاجأة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت