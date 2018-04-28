إبراهيموفيتش ساخرًا: السويد مرشحة للتتويج بالمونديال بدوني

28 أبريل 2018 - 11:49 م

قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لكرة القدم، اليوم السبت، ساخرًا: "منتخب بلادي مرشح للتتويج ببطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل بدوني".



وفي تصريح لقناة "إي إس بي إن" الأمريكية، أوضح إبراهيموفيتش (36 عامًا)، "أعتقد أن السويد مفضلة للفوز بكأس العالم، فهي أقوى الآن بدون تواجدي معهم".



وأضاف "أنا لست ضمن الفريق الوطني الآن، وهذا هو الحال منذ أن تقاعدت لذلك لا شيء هناك آخر للمناقشة".



وأعلن لارس ريشت رئيس الاتحاد السويدي للعبة الخميس الماضي عدم ضم إبراهيموفيتش لقائمة المنتخب المشارك في المونديال.



جاء ذلك ردًا على تغريدة نشرها إبراهيموفيتش مطلع الشهر الجاري وقال فيها "فرصتي في الذهاب لكأس العالم مرتفعة للغاية".



إبراهيموفيتش شارك مع منتخب بلاده في نسختين لبطولة كأس العالم عامي 2002 و2006، ومنذ ذلك الوقت لم تتواجد السويد في المونديال.



كما شارك في بطولات أمم أوروبا أعوام 2004 و2008 و2012 و2016.