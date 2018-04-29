هذا الأمر هو نقطة الضعف الرئيسية بسيناء

29 أبريل 2018 - 12:01 ص

أكد اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن العدو عندما شعر بأن مصر قادرة على الحرب واستعادة سيناء احترم رغبتها في السلام، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية اليوم تحدث على ضرورة زرع سيناء بالبشر للتنمية.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت: "نقطة الضعف في سيناء هى الفراغ السكاني"، لافتًا إلى أن سيناء ستكون أرض السلام إلى الأبد.

