تعليق ناري لـ"أديب" بشأن كارثة التجمع الخامس

وأضاف "أديب" أن مصر ليست فقط التجمع الخامس، فهناك مناطق لحقت بها ضرر بسبب الأمطار، معتبرًا أن محاسبة المسئول يجب أن يكون على التقصير الذي حدث في مسئوليته.

ووجه "أديب" رسالة إلى رئيس البرلمان "في رقبتك االناس تعرف إيه الحقيقة.. وعارف إنك ما بتحبنيش أوي".ولفت "أديب" إلى أن هناك دول إذا حدث بها ما حدث في القاهرة الجديدة، تقدم الحكومة استقالتها، مشددًا على ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة الاهتمام بدل من الاتهام.وتابع: أن نواب البرلمان لو لم يتخذوا موقف في تلك الواقعة، لن يرشحهم أحد مرة أخرى.