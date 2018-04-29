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تعليق ناري لـ"أديب" بشأن كارثة التجمع الخامس

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المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي عمرو أديب، انتقادا شديدا لعدم ظهور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتعليق على واقعة غرق التجمع الخامس، قائلا: "متحدث رئيس الوزراء متصدر لينا".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "لو مبيحبش يتكلم ميشتغلش الشغلانة دي"، لافتا إلى أن هناك 9 طلاب توفوا في إسرائيل بسبب الفياضات تم القبض على المسئولين.
وأضاف "أديب" أن مصر ليست فقط التجمع الخامس، فهناك مناطق لحقت بها ضرر بسبب الأمطار، معتبرًا أن محاسبة المسئول يجب أن يكون على التقصير الذي حدث في مسئوليته.
ووجه "أديب" رسالة إلى رئيس البرلمان  "في رقبتك االناس تعرف إيه الحقيقة.. وعارف إنك ما بتحبنيش أوي".
ولفت "أديب" إلى أن هناك دول إذا حدث بها ما حدث في القاهرة الجديدة، تقدم الحكومة استقالتها، مشددًا على ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة الاهتمام بدل من الاتهام.
وتابع: أن نواب البرلمان لو لم يتخذوا موقف في تلك الواقعة، لن يرشحهم أحد مرة أخرى.

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