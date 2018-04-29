متحدث الري يكشف معلومات صادمة عن غرق التجمع

كشف الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، عن أن الوزارة حذرت ونبهت على ضرورة تطهير مخرات السيول بالكامل، موضحًا أن عدم تطهير المخرات يتسبب في تراكم المياه وحدوث أزمات.
وأوضح "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه تم الإعلان عن الاستفادة من 25 مليون متر مكعب من المياه الأيام الماضية، وذلك من خلال خفض مناسيب المياه، والري بشكل مباشر للأراضي الزراعية التى سقطت فيها الأمطار، وتم تجميع المياه من خلال المخرات وحوائط الصد بالبحيرات التى تم إنشاءها.
وأضاف "الإمام" أن أنه لا يجب إنشاء المدن في مخرات السيول، مشددًا على أنه بناء أي شئ في مناطق يتوقع سقوط أمطار غزيرة بها تحمل معني سيل سيتم إزالتها، منوهًا إلى أن هناك جروب على الواتس يضم أكثر من 250 ممثل للجهات المعنية المتابعة فيه لحظية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار على مستوى المحافظات، وأماكن تجمعها، وكل جهة محدد لها مهام قبل حدوث السيول، وأثناء السيول، وفترة مابعد السيول سواء الجهات البحثية أو وزارة الدفاع أو وزارة الري والإسكان والبيئة والكنيسة والأزهر..إلخ.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري على أن مصر حديثة العهد مع السيول ككارثة طبيعية، وهناك خلط بين السيول والأمطار الغزيرة، وطرق التعامل معها، موضحًا أن السيول ظاهرة طبيعية لايمكن منعها، وإنما مايحدث لمحاولة تقليل أخطارها.