متحدث الري يكشف معلومات صادمة عن غرق التجمع

كشف الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، عن أن الوزارة حذرت ونبهت على ضرورة تطهير مخرات السيول بالكامل، موضحًا أن عدم تطهير المخرات يتسبب في تراكم المياه وحدوث أزمات.



وأوضح "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه تم الإعلان عن الاستفادة من 25 مليون متر مكعب من المياه الأيام الماضية، وذلك من خلال خفض مناسيب المياه، والري بشكل مباشر للأراضي الزراعية التى سقطت فيها الأمطار، وتم تجميع المياه من خلال المخرات وحوائط الصد بالبحيرات التى تم إنشاءها.

وأوضح "الإمام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه تم الإعلان عن الاستفادة من 25 مليون متر مكعب من المياه الأيام الماضية، وذلك من خلال خفض مناسيب المياه، والري بشكل مباشر للأراضي الزراعية التى سقطت فيها الأمطار، وتم تجميع المياه من خلال المخرات وحوائط الصد بالبحيرات التى تم إنشاءها.