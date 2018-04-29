» حقيقة انتشار الزواحف السامة بالقاهرة الجديدة

29 أبريل 2018 - 01:19 ص

صرح الدكتور لؤي السيد، مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة، بأن محمية الغابة المتحجرة هي أحد محميات التراث الطبيعي لما تحويه لأحجار من ملايين السنين وتقع في التجمع الخامس.



وأكد "السيد"، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع بفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الأمطار أحدثت بعض الفتحات في السور، وأن الوزارة قامت بعمل رصد كامل لمنطقتي السور الغربي والحد الشمالي لاتصالهما بالكتلة السكنية للتأكد من خروج زواحف أو حيوانات برية من السور.

