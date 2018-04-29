» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، إن الجميع أثني على الهيئة كونها أو جهة قامت بواجبها في مواجهة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرا بإخطارها المبكر والتحذيرات التي أعلنت عنها، مشيرا إلى أن الهيئة ترسل نشرة يومية لكافة الوزارات والمحافظات والهيئات، إلا أنه في بعض الأحيان يتم إرسال "بيان" للفت الأنظار بوجود طارئ.
وأضاف عبد العال خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الهيئة أرسلت البيان منذ يوم الأحد الماضي جاء به أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 72 بدء من يوم الثلاثاء متمثلة في نشاط للرياح وأمطار غزيرة ورعدية على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل إلى حد السيول وسط وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن هناك جهات اهتمت بالبيان واتصلت للاستفسار مثل رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
وأوضح عبد العال أن هناك تواصل يومي وتام مع شرطة المرور حول الحالة الجوية، لافتا أن هيئة الرقابة الإدارية استمعت للهيئة وطالبتها بقائمة الرسائل المرسلة للهيئات والوزارات الحكومية والمحافظات وما يثبت إبلاغهم وذلك للتحقيق في غرق بعض المناطق جراء الأمطار.
وأشار عبد العال إلى أنه تم إرسال بيان جديد عن الحالة الجوية والتي ستبدأ غدا بارتفاع في درجات الحرارة وستشهد نشاطاً للرياح وأمطار تبدأ من الجانب الغربي البلاد مساء الأحد وستمتد إلى الداخل والقاهرة اعتباراً من يوم الإثنين، وقد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
وتابع عبد العال أنه من المتوقع أن الأمطار على القاهرة لن تكون بنفس قوة الموجة الأخيرة، إلا أنه سيكون هناك موجة من البرق والرعد، موضحاً أن اللافت في تلك الموجة التي ستبدأ هي ارتفاع درجات الحرارة، مطالباً المصريين بالعودة إلى استخدام المظلات "الشمسية" مرة أخرى وتجنب الشمس المباشرة لفترات طويلة، وستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 38 درجة، على أن تنتهي الموجة يوم الأربعاء، لافتا إلى أن تلك الموجات قد تتكرر طوال فصل الربيع الذي يُعد فصل التقلبات الجوية وعدم الاستقرار.
وأكد عبد العال أن المرور هي أكثر الجهات اهتماماً باخطارات هيئة الأرصاد الجوية.


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