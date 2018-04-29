» شاهد.. أغرب تعليق لـ"أديب" بشأن فوز الزمالك

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه ليس لديه مشكلة أن يفوز نادي الزمالك بالدوري أو الكاس، أو أي مسابقة آخرى، ولكن عليه الفوز على النادي الأهلي.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "الفوز على الأهلي عندي بطولة.. ولما بنفوز بحس أننا عائدون، وقادون"، مشيرًا إلى أن ما فعله الزمالك إنجاز عظيم.
واستطرد: "مبروك للزمالك كسبنا وده مش بيحصل كتير".

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