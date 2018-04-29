رفعت يعرض فيديو محرجًا لـ"الهلباوي" بخصوص الإخوان: فاكر دة؟

29 أبريل 2018 - 05:20 ص

نشر الدكتور خالد رفعت صالح - مدير مركز طيبة للدراسات السياسية - مقطعًا فيديو قديما جمعه بالمفكر الإسلامي كمال الهلباوي وذلك على خلفية دعوة الأخيرة للمصالحة مع الإخوان.



وقال "صالح" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" تعليقا على الفيديو : "للناس اللى بتهاجم الاخوانى كمال الهلباوي النهاردة .. كنتوا فين لما أنا واجهته على الهواء فى 25 يناير 2016 ... وقلت له إنه ليس منشقا على الإخوان وإنه باس يد المرشد ... وإنه لسه بيقول الإمام حسن البنا ... وحاول يملص منى ومقدرش الفيديو دقيقتين فقط عشان الباقة".



وقال "الهلباوي" في الفيديو الذي كان بتاريخ 2016 : "قبلت يد مرشد الإخوان كونه صديقي والمرشد دة كانت مصر كلها بتحترمه قبل العنف .. يعني مبوستش ايده لما ارتكب عنف لكن بوست ايده كما بوست ايد العلماء كمحبة ودة من السنة ودة اللي اتعلمته من الدعوة .. التاريخ بيتكلم عن حسن البنا بكل عزة وشرف والإخوان دول انحرفوا واتبعوا منهج سيد قطب وليس البنا".



الفيديو:









