صلاح: عندي عيب كبير في طريقة لعبي .. هذه قصته

29 أبريل 2018 - 06:32 ص

أكد النجم المصري محمد صلاح - لاعب فريق ليفربول - أن هناك عيب معين في طريقة لعبه يريد تطويره أكثر وأكثر .



وقال "صلاح" في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية : "هناك مشكلة في طريقة لعبي بالرأس .. أريد تطوير هذه النقطة كثيرًا".



وأضاف: "رغم أن اللعب بالرأس ليس من مهامي الرئيسية لكن القصة ليست متعلقة بي لكن بالأداء الجماعي للفريق".



وأردف: "حلمي الأعظم هو التتويج بدوري الأبطال مع ليفربول ، ونحاول أن نحصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لنصعد لدوري الأبطال مرة أخرى ".



وتابع: "سوف نبذل قصارى جهدنا للوصول للحظة التتويج بدري الأبطال التي تعتبر حلمي الشخصي الأعظم كرياضي".



