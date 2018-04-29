» بشرى: تمنيت أن أصفع هذا الفنان على وجهه

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شنت الممثلة بشرى هجومًا شرسا على زميلها أحمد الفيشاوي بسبب تلفظه بلفظ خارج أثناء مهرجان الجونة قبل أشهر .
وقالت "بشرى" في برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري: "لم أستطع مسامحته حتى الآن رغم أنه حاول الاعتذار لي بعدها ".
وأضافت : "أردت أن أقول له نفس الكلمة التي تقولها الأم لابنها i love you but i don't like you، "أنا أحبك ولكن لا تعجبني".
واستدركت : "لا أحب تصرفاته نهائيا .. تمنيت لو كان ابني لأقوم بصفعه على وجهه".
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