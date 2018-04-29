  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:52 ص
بحث متقدم
السيسي العلمين الجديدة افتتاح وزير الإسكان

بث مباشر.. "السيسى" يشهد احتفالية عيد العمال

السادات ونافعة

نافعة: "ربنا يستر"

العالم الفلسطيني فادي البطش

خطة الموساد لاستهداف علماء ومهندسي حماس

محمد صلاح

"صلاح" يحافظ على صدارة قائمة الأفضل في أوروبا

الغنوشي

الغنوشي : لن نسمح بعودة أصوات الردة

الر اقصة صافيناز

تهديد بتفجير كوبري القناطر بسبب خيانة " صافيناز"

الدكتور كمال الهلباوي

بالفيديو.. إعلامي: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي"

الإعلامي جابر القرموطى

"القرموطي" يسخر من رئيس هيئة الأرصاد

الدولار

أسعار العملات في التعاملات الصباحية

أديب

أديب لإبراهيم منير: هتتصالح معانا؟ طب ودم الإخوان ورابعة؟

شاهد..

مستشفى الشيخ زايد تطرد مريضة في حالة حرجة

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. عمرو خالد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

#

بالصور.. حسين فهمي يشارك في الانتخابات الرئاسية

#

تفاصيل إصابة جاسوس روسي بـ"مادة مجهولة"

#

من هم البدون الذين دعاهم صحفي صهيوني للهجرة لإسرائيل؟

روت سكينة محمد، تفاصيل طردها من مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر، قائلة: "إنها كانت تعاني من ألم في البطن، وذهبت مع إحدى قريباتها للمستشفى، ولكنهم تجاهلولها لمدة نصف ساعة.

وأضافت "محمد" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه وائل الإبراشي على قناة "دريم" الفضائية، أنه بعد نصف ساعة نزل طبيب وسألها عما يتعبها فقالت له، فكتب لها على حقن، وطلب منها أن تشتريها، فقالت له قريبتها إنهم ليس لديهم مال لشرائها، فقال لها "وأنا أعملك إية؟"، وبعد تجاذب بالألفاظ مع قريبتها طلب من الأمن أن يطردهما خارج المستشفى فطردوهما.

وتابعت، أنه بعد طردهما من المستشفى جلست أمامها وهي تتألم، فمر شخص ما وسألهما عن قصتهما، فحكت له قريبتها، فأعطاهما مالا واشتريا الحقن، وقام بتصوير الموقف.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أطباء تجاهلوا مريضا بالعمليات لمشاهدة مباراة "صلاح"
» قواعد جديدة لدخول المواقع الإباحية
» تعرفي علي سر جمال الروسيات
» تفاصيل كارثية لمصرع طفلة صعقا بالكهرباء
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ"جلطة"
» بشرى: تمنيت أن أصفع هذا الفنان على وجهه
» هكذا تغير شكل الحاجب "برعي" في مسرحية شاهد مشافش حاجة
» شاهد.. أغرب تعليق لـ"أديب" بشأن فوز الزمالك
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» حقيقة انتشار الزواحف السامة بالقاهرة الجديدة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت