» بالفيديو.. أطباء تجاهلوا مريضا بالعمليات لمشاهدة مباراة "صلاح"

29 أبريل 2018 - 09:58 ص

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، من خلال برنامجه العاشرة مساء عن واقعة إهمال طبي بمستشفى كفر الدوار، حيث تجاهل أطباء مريضا لمتابعة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح، وروما الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفق تقرير عرضه الإبراشي أدى عدم اهتمام الأطباء بالمريض إلى تدهور حالته الصحية.

وقالت والدة الضحية: "عملوا له القسطرة وركبوا محلول ورموا له محلول، وبعدين فتحوا الزايدة قالوا ملقيناش زايدة".

وأضاف عم الشاب: "قعدنا نجري وندور على حد، لحد ما روحنا جيبناهم من الكافيتريا وهم بيتفرجوا على الماتش، سابوه مفتوح بطنه ومن غير أكسجين من الساعة 10 بالليل لـ 3 الفجر".

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