خطة الموساد لاستهداف علماء ومهندسي حماس

29 أبريل 2018 - 09:58 ص

قالت الكاتبة الإسرائيلية فيزيت رابينا، إن اغتيال إسرائيل للمهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا، كشفت النقاب عن اغتيالات إسرائيل المتكررة بصورة دورية لعلماء فلسطينيين مرتبطين بمشاريع التسليح.

وأضافت "رابينا" في مقال لها نشرته صحيفة "ريشون" الإسرائيلية، أن "تصفية البطش دليل على أن حربها ضد حركة حماس يتجاوز الحدود الجغرافية القائمة بينهما".

وتساءلت الكاتبة هل اغتيال البطش قد يؤدي لإشعال المسيرات القائمة على حدود قطاع غزة، لا سيما أنها ملائمة لتنفيذ عملية الانتقام لقتله، ما دفع الأوساط الأمنية الإسرائيلية لإبداء المزيد من اليقظة والحذر؟".

وأشارت إلى أن "ضرار أبو سيسي" مهندس الكهرباء الذي ترأس الأكاديمية العسكرية لحماس، قد تم اختطافه في 2011 من أوكرانيا، وتم إحضاره للمحاكمة في إسرائيل، بتهمة عضويته في اللجنة الخاصة بتطوير المنظومة الصاروخية للحركة، التي ترأسها محمد الضيف قائد جناحها العسكري، ونظرا لقربه من القيادة العسكرية للحركة فقد فضلت إسرائيل اعتقاله، والتحقيق معه بدلا من اغتياله جسديا".

واختتمت "العالم طه الجبوري (64 عاما)، عراقي من أصل فلسطيني، ما زال على قيد الحياة، لكنه بقي بعيدًا عن الأضواء، عقب إعلان الفلبين عن اعتقاله بتهمة عمله في مجال تطوير الصواريخ والقذائف، وقد اعترف خلال التحقيق معه بعضويته في حماس، وبأنه عمل فيها لتطوير منظومتها الصاروخية لتوجيهها ضد إسرائيل".