» تعرفي علي سر جمال الروسيات

29 أبريل 2018 - 09:59 ص

تمتاز بشرة النساء الروسيات بالنقاء والصفاء لذلك تم تصنيفهن من أجمل نساء الأرض.

إليك عدة رسائل تستخدميها لتنعمي ببشرة نقية صافية مثلهن..

تعتبر المواظبة على روتين العناية بالبشرة بشكل دقيق هو أهم سر من أسرار الروسيات، ويملن لاختيار روتين عناية بسيط وغير معقد لكي يستطعن المواظبة عليه دوماً.

ويعتبر تنظيف البشرة أهم روتين بالنسبة لهن.

تستخدم الروسيات صفار البيض والحليب والزبدة والقشطة كماسكات طبيعية للبشرة نظراً لفوائدها المرطبة والمغذية للبشرة وغناهم بالفيتامينات والدهون الصحية والبروتينات، وكما تعمل هذه المكونات الطبيعية على تنعيم البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تستخدم الروسيات ماء الورد بدلاً من الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

تشرب الروسيات الكثير من عصير الخيار الطازج والبابونج والزهورات، وهذه المشروبات غنية بالفيتامينات وتحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الضارة المؤذية للبشرة.

تتبع الروسيات عادة غريبة في صفع وجههن باستمرار، فهذه الحركة تساعد في تحسين الدورة الدموية وبالتالي تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يساهم في نضارة والحفاظ على شباب البشرة.

تتناول الروسيات الكثير من نبق البحر، وهي الفاكهة التي أثبتت الدراسات أنها تقلل من علامات الشيخوخة نظراً لغناهم بـ omega 3 .

تتبنى النساء الروسيات أحدث علاجات البشرة بطريقة أسرع مما تفعل غيرها من النساء.

تشتهر الروسيات منذ القدم باستخدام ماء الكرز على شفاههن لتوريدها واستخدام ماء الشمندر على وجنتهن لتوريدها أيضاً.

لا تضع الروسيات الكثير من المكياج على الرغم من أنهن يقمن بتطبيقه بشكل يومي، وكما يخترن مواد التجميل ذات الجودة العالية لكي لا تؤذي بشرتهن.

تعتبر بشرة الروسيات حساسة للغاية ولذا فهن يحرصن على تطبيق الواقي الشمسي قبل الخروج من المنزل.

تتناول الروسيات المكملات الغذائية المليئة بالفيتامينات والمقويات للحصول على بشرة صحية وأظافر قوية وشعر لامع.

بعد أن عرفناك اليوم على سر جمال بشرة المرأة الروسية بات عليك فقط أن تقومي بتطبيق النصائح والخطوات التي تقوم بها المرأة الروسية لكي تكوني أجمل امرأة في العالم.