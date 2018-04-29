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"موديل" كلمة السر لعصابة اتجار بالبشر تستهدف الفتيات

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إيمان الحصري
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كشفت رغد سمير، إحدى الفتيات المتقدمات للعمل "موديل" لعروض الأزياء، أن هناك عصابة للاتجار بالبشر تحاول الإيقاع بـ15 فتاة تحت ادعاء العمل.

وأضافت "سمير"، في مداخلة  لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر مع قناة " دي إم سي"  الفضائية، بأنها التقت بشخص يتحدث باللغة العربية بصعوبة، وسألهم أسئلة شخصية، مثل هل لديها "تاتو"، وهل أجرت عمليات أم لا، وادعى هذا الشخص أنه يوجد مهرجان في الجونة ويحتاجونهم للعمل هناك، ولكنهم اكتشفوا أنه لا يوجد مهرجانات ولا أي شيء من هذا القبيل.

وتابعت أن ما حدث بالتأكيد يدخل ضمن تجارة الأعضاء البشرية، موضحة أنه شخصية لديه "باسبور" إسرائيلي، ويطلق على نفسه اسم "تيمور سيف الدين"، موضحة أن العرض كان مغريا لأنه 4500 جنيه في ثلاثة أيام.

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