  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:51 ص
بحث متقدم
السيسي العلمين الجديدة افتتاح وزير الإسكان

بث مباشر.. "السيسى" يشهد احتفالية عيد العمال

السادات ونافعة

نافعة: "ربنا يستر"

العالم الفلسطيني فادي البطش

خطة الموساد لاستهداف علماء ومهندسي حماس

محمد صلاح

"صلاح" يحافظ على صدارة قائمة الأفضل في أوروبا

الغنوشي

الغنوشي : لن نسمح بعودة أصوات الردة

الر اقصة صافيناز

تهديد بتفجير كوبري القناطر بسبب خيانة " صافيناز"

الدكتور كمال الهلباوي

بالفيديو.. إعلامي: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي"

الإعلامي جابر القرموطى

"القرموطي" يسخر من رئيس هيئة الأرصاد

الدولار

أسعار العملات في التعاملات الصباحية

أديب

أديب لإبراهيم منير: هتتصالح معانا؟ طب ودم الإخوان ورابعة؟

الغنوشي : لن نسمح بعودة أصوات الردة

عرب وعالم

الغنوشي
الغنوشي

وكالات

أخبار متعلقة
#

الغنوشي: لن نسمح بعودة الديكتاتورية مجددا إلى تونس

#

الجبلاية: أزمة "السعيد" وضعت الزمالك في مطب

#

إصلاح التعليم في مصر- من النظرية للتطبيق

#

«السيسى»: لن أسمح لهؤلاء بالاقتراب من كرسى الرئاسة

الغنوشى

الانتخابات البلدية

أصوات الردة

صفقاقس

أكد  راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، ، أمس السبت، أن حركته لن تسمح للديكتاتورية وأصوات الردة أن تعود مجددا إلى تونس.

وأضاف الغنوشي أن بعض الأصوات الاستئصالية التي مكنتها النهضة من رخص لأحزابها (لم يذكرها) تريد اليوم حل حركة النهضة (68 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، وهي واهمة.

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد من أنصاره بولاية صفاقس جنوبي البلاد، في إطار الحملة الانتخابية؛ تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو المقبل.

وشدد في حديثه أننا انتزعنا حق الانتخابات البلدية، ويوم 6 مايو سيكون تحقيقا لهدف عظيم من أهداف الثورة وهو توزيع السلطة وتمكين كل منطقة من التخطيط لنفسها.

وأشار إلى أن بلاده تتجه نحو خطوة كبيرة، وهي "تحرير العملاق التونسي المقيد بأغلال المركزية المقيتة؛ فتركيز الحكم المحلي أولويتنا خلال هذه الفترة،  ومن ثم  ستكون حرب لا هوادة فيها عن الفساد والمفسدين.

يذكر أنه في 14 أبريل الجاري، انطلقت حملات المرشحين في الانتخابات البلدية التونسية، الأولى منذ ثورة عام 2011 ، والتي تستمر إلى 4 مايو المقبل.

 فيما تجرى الانتخابات يوم 6 من الشهر ذاته، وفق ما تم تحديده في ديسمبرالماضي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة؛ منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.

وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52% منهم دون سن 35 عاما، يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية.

كما بلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب المغتربين، الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أطباء تجاهلوا مريضا بالعمليات لمشاهدة مباراة "صلاح"
» قواعد جديدة لدخول المواقع الإباحية
» تعرفي علي سر جمال الروسيات
» تفاصيل كارثية لمصرع طفلة صعقا بالكهرباء
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة
» هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ"جلطة"
» بشرى: تمنيت أن أصفع هذا الفنان على وجهه
» هكذا تغير شكل الحاجب "برعي" في مسرحية شاهد مشافش حاجة
» شاهد.. أغرب تعليق لـ"أديب" بشأن فوز الزمالك
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» حقيقة انتشار الزواحف السامة بالقاهرة الجديدة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت