شقيقة نجلاء فتحى تثير جدلا على "فيس بوك"

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نشرت الفنانة أسماء شريف منير، نجله الفنان شريف منير صورة لها من عيد ميلاد طفلتها لارا، والتي ظهرت خلالها مع طليقها ووالديه بصحبة طفلتيهما.

وعلقت الفنانة عبر حسابها على "فيس بوك" قائلةً :"فرحة بنتنا أهم من اختلافنا، وقررنا إننا منبقاش فى حياة بعض بس ده مخلناش نقصر معاها عشان نقلل الضرر عليها، أهم قرار خدناه احترامنا لبعض، إحنا اختارنا التحضر والحفاظ علة نفسيتها وسعادتها..كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي".

من جانبه علق الفنان شريف منير، على ما كتبته نجلته قائلاً: "مش أسما لوحدها إللى جميلة ومتحضرة وشاطرة، محمود السكرى أبو لارا هو كمان إنسان محترم ومتربى ومتحضر .. وده يرجع لوالده ووالدته .. ناس محترمين .. تحية وتقدير لعائلة السكرى".

وأثارت جدة "لارا" جدلا واسع بين متابعي أسماء منير، بعدما اعتقدوا أنها الفنانة نجلاء فتحي، إلا أن أسماء حسمت هذا الجدل، وأوضحت أن الجدة التي تظهر في الصورة، هي شقيقة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، ووالدة زوجها السابق.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت هجوم على الفنانة القدير نجلاء فتحي من قبل  الكاتبة الكويتية فجر السعيد، على خلفية نشر صور لها مع الفنانة يسرا، وظهور علامات الكبر على وجهها وملامحها.




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