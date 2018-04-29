اقتراح جرىء لـ"سيد على" بشأن المنظومة التعليمية

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الحدث اليوم

الثانوية العامة

سيد علي

استنكر الإعلامي سيد علي المنظومة التعليمية في مصر قائلا: "للأسف كل وزير تعليم جي عامل سياسة لوحده ثم نفاجأ أنه مشي وساب الوزارة.

وأضاف على خلال برنامجه "حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية "الحدث  اليوم": "نتمني الوزير الحالي طارق شوقي يقولنا إيه لغز الثانوية العامة، بجد أولياء الأمور هما اللي بيدفعوا  تمن فشل المنظومة التعليمية في مصر".

وتابع قائلا: "يا ريت نبص للدول اللي اتقدمت بالمنظومة التعليمية الخاصة بيها ونعمل زيها، لكن إحنا كل وزير بيجي لا نسمع غير "هو الأعظم هو الأكفاء  وهو العالم وهو الأجمل، وفور خروجه يبقي هو الشيطان الرجيم".

وطالب علي بأن يقوم علي وضع السياسة التعليمية في مصر مجلس يضم العلماء والخبراء قائلا: "لازم يكون عندنا مجلس من العلماء يقومون بوضع السياسة التعليمية".

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