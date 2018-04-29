ضحية جديدة لـ"صلاح" في بايرن ميونخ

29 أبريل 2018 - 11:46 ص

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين لارتداء قميص بايرن ميونخ الألماني بداية الموسم الجديد، بعد تألقه مع الفريقة خلال الموسم الجاري وتصدره قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي".

وذكر موقع "الجول ديجيتال" الإسبانى أن "محمد صلاح دخل قائمة المرشحين لارتداء قميص بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، فى ظل انتهاء عقد الجناح الهولندى آريين روبن مع الفريق البافارى بنهاية الموسم الحالى وحالة الغموض التى تسيطر على موقف اللاعب عما إذا كان سيقوم بالتجديد للبايرن لمدة موسم آخر من عدمه، لاسيما أن الجناح الهولندى يمتلك عروضاً من أندية قطرية وأمريكية وصينية".

وأضاف: "رحيل آريين روبن سيجبر إدارة بايرن ميونخ على الدخول فى سوق الانتقالات الصيفية، للبحث عن لاعب بديل حيث سيكون محمد صلاح أحد أبرز الهدافين فى أوروبا الموسم الحالى خياراً مثالياً للفريق البافارى لتعويض رحيل الجناح الهولندى".

تابع: "اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع محمد صلاح سيصعب من مهمة ريال مدريد فى التعاقد مع اللاعب المصري".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت، فى وقت سابق، أن نادى ليفربول سيرفض جميع العروض المقدمة للنجم المصرى محمد صلاح من مختلف الأندية الأوروبية، خاصة نادى ريال مدريد الإسبانى، حتى وإن بلغت قيمة العرض 200 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 230 مليون يورو.

وحصل محمد صلاح مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثانى لاعب عربى وأفريقى فى التاريخ يحصد تلك الجائزة.

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984