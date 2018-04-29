عبد الحفيظ يكشف سر لجوء الصحافة لأخبار «صلاح»

29 أبريل 2018 - 11:47 ص

أرجع محمد سعد عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، سبب لجوء الصحف الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة كثيرًا إلى تناول كل الأخبار المتعلقة بلاعب المنتخب الوطني المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصحف أصبحت تخشى التعرض لفرض الغرامات أو الغلق بسبب المانشيتات التى من الممكن أن تتسبب فى الإضرار بالصالح العام.

وقال عبد الحفيظ خلال تدوينته على موقع التواصل الإجتماعى: "فيس بوك": "الهروب إلى صلاح هو أسلم طريق لعدم الوقوف بالساعات أمام جهات التحقيق لسؤال المحرر ورئيس تحريره عن خبر أو مانشيت قد "يكدر الأمن العام أو يلقي الرعب بين الناس أو يلحق الضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: "فإنه وفقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من "أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

ولحق بالمنشور عدد من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقالت هبة الله يوسف: "تصدق فعلا تحليل سليم للواقع".

وأضاف جلال الغندور: "فكرة رائعة".