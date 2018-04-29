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احذر.. عصائر الفاكهة الطبيعية تؤثر على القلب والكبد

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أكدت بعض الدرسات  الحديثة  أن عصائر الفاكهة الطبيعية  لها تأثير ضار جدًا على الصحة، بسبب احتواء البعض منها على سكر الفروكتوز، وسعرات حرارية مرتفعة وهذا  قد يكون لها تأثير ضار على الصحة، حيث تعمل على رفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، ما يسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتراكم الدهون فى الكبد، ليعانى الشخص من الكبد الدهنى، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

وأوضحت  الدراسة، التى أجراها جان بول شاسونيه خبير التغذية العلاجية فى جامعة باريس، أن الكبد الدهنى يتطور بعد ذلك إلى تليف، وفى بعض الحالات يصاب الشخص بسرطان الخلية الكبدية،وفقا لما نشر فى مجلة "لوبوان"، الفرنسية الأسبوعية.

ويعد تناول الفاكهة الطازجة مع الاعتناء بعملية المضغ الخيار الأمثل لامتصاص سكر الفركتوز ببطء، ومن الأفضل خلط عصير الفاكهة الطازج بقليل من الماء أو الليمون أفضل من تناوله مركزا

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