احذر.. عصائر الفاكهة الطبيعية تؤثر على القلب والكبد

29 أبريل 2018 - 11:52 ص

أكدت بعض الدرسات الحديثة أن عصائر الفاكهة الطبيعية لها تأثير ضار جدًا على الصحة، بسبب احتواء البعض منها على سكر الفروكتوز، وسعرات حرارية مرتفعة وهذا قد يكون لها تأثير ضار على الصحة، حيث تعمل على رفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، ما يسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتراكم الدهون فى الكبد، ليعانى الشخص من الكبد الدهنى، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

وأوضحت الدراسة، التى أجراها جان بول شاسونيه خبير التغذية العلاجية فى جامعة باريس، أن الكبد الدهنى يتطور بعد ذلك إلى تليف، وفى بعض الحالات يصاب الشخص بسرطان الخلية الكبدية،وفقا لما نشر فى مجلة "لوبوان"، الفرنسية الأسبوعية.