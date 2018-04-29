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العاملون بالشرق يهددون بنشر تسريب صوتي لأيمن نور

الحياة السياسية

الشرق
ايمن نور

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تسجيل

ايمن نور

تسريب صوتى

شن العاملون بقناة الشرق هجومًا جديدًا ضد رئيس القناة أيمن نور أوضحوا من خلال تسريب صوتي له الطريقة التي يدير بها نور القناة واصفين طريقة إدارته بالـ"العزبة".

وتوعد العاملون بالقناة نشر التسريب الصوتي وهو يوجه في القناة بنشر أخبار تخصه، مؤكدين أيمن نور يلعب على كل الأوتار لتحقيق مكاسب شخصية، والحصول على أكبر نسبة من التمويلات التى تأتى للقناة.

وقالوا فى البيان: "تسريب بصوت لأيمن نور يوضح كيف تدار قناة الشرق كعزبة خاصة له حيث يطلب من قسم العاجل فى قطاع الأخبار داخل قناة الشرق وضع أخباره الخاصة به"، مؤكدين أن ما يفعله أيمن نور مهزلة.

المعركة بين أيمن نور والعاملين فى قناة الشرق، اشتعلت عقب قرار الأول بفصل 11 عاملاً، الأمر الذى دفع العاملين للاعتصام أمام مقر الفضائية فى اسطنبول وقد لجأ "نور" لمجموعة من البلطجية لفض الاعتصام.


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