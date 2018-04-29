ليفربول يحبط مخطط الريال للظفر بـ"صلاح"

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الراتب الاسبوعي

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي الذي يحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح إلى إحباط محاولات ريال مدريد الاسباني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "إكسبريس"، أن نادى ليفربول يعتزم مضاعفة الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه محمد صلاح، مكافأة للنجم المصري على المستويات الرائعة التي يظهر عليها مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، بجانب القضاء على محاولات ريال مدريد الإسباني لضم اللاعب الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يدرس تقديم عقد جديد للنجم المصرى محمد صلاح يتضمن زيادة راتبه الأسبوعى إلى 185 ألف جنيه إسترلينى بدلاً من 90 ألف جنيه إسترلينى، الراتب الأسبوعى الذى يتقاضاه حالياً.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت فى وقت سابق، أن نادى ليفربول سيرفض جميع العروض المقدمة للنجم المصرى محمد صلاح من مختلف الأندية الأوروبية خاصة نادى ريال مدريد الإسبانى، حتى وإن بلغت قيمة العرض 200 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 230 مليون يورو.


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