بالفيديو..الألباني وصف ضرر الإخوان أكبر من اليهود

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الإخوان

الألباني

مشارى راشد

اليهود والنصاري

أكبر ضررا

أعاد المقريء الكويتي مشاري بن راشد العفاسي علي حسابه الشخصي علي تويتر  فيديو منسوب للمحدث العلامة ناصر الدين الألباني يصف فيه الإخوان بأن ضررهم أكبر من اليهود والنصاري.

وأضاف العفاسي أن الإمام المجدد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أكد أنه  "قد يكون ضرر الإخوان أكبر من ضرر اليهود والنصارى ، ولكن لا نعاملهم كاليهود والنصارى ولا ينبغي المبالغة إلى حد تكفيرهم" .

ويشير الفيديو الصوتي إلي سؤال موجه للشيخ الألباني عن كون ضرر الإخوان علي الأمة أكبر من اليهود والنصاري ، حيث يجيب ربما يكون ضررهم أكبر ، ولكن لا يصل إلي حد تكفيرهم.

يذكر أن مشاري بن راشد قد شن هجوما علي الإخوان منذ بدايات الشهر الجاري ، وما زال مستمرا في الهجوم عليهم ، والذي دفع البعض من الإخوان ومؤيديهم إلي تبادل الاتهامات.  
شاهد الفيديو:

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