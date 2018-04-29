أسطورة الـ"يونايتد" يقارن بين "صلاح" و"ميسي"

29 أبريل 2018 - 01:35 م

شبه جوردون ستراكان لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي باللاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني.

وقال جوردون ستراكان فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، "محمد صلاح قدم مستويات مذهلة مع ليفربول هذا الموسم، ويستحق المقارنة مع ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى".

أضاف لاعب مانشستر يونايتد السابق: "أداء محمد صلاح فى الملعب يشبه إلى حد كبير ما يقدمه ليونيل ميسى مع برشلونة، حيث القدرة على المراوغة وخداع المنافس، لا يمكنك إيقافه".

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.