5 أسباب خادعة تتحكم فى وزن جسم الإنسان

29 أبريل 2018 - 01:50 م

عرض البروفيسور تيم سبيكتور مجموعة من النصائح الطبية المتواجدة داخل دراسة فى مركز أبحاث التوائم ببريطانيا، حول كيفية التحكم فى الوزن من التعرض للسمنة، وأشار إلى أن الميكروبات المعوية جزء من مكونات جسم الإنسان وفى كل وقت تأكل شيئًا فأنت تغذي نحو مئة تريليون ميكروب أنت لا تتغذى وحدك أبدا، وكشفت عينة براز لأحد الأشخاص، وهو شخص نحيف بين أحد التوائم، لديه طائفة متنوعة من الميكروبات، بينما الشخص السمين لديه أنواع قليلة من الميكروبات تعيش في أمعائها.

وأضاف سبيكتور خلال دراسته أن الحظ الجيني له تأثير فى وزن جسم الإنسان ويعتقد علماء من جامعة كامبريدج أن نحو 40 إلى 70 في المئة من العوامل، التي تؤثر في الأوزان، ترجع بالأساس إلى اختلاف الجينات، التي نرثها عن آبائنا ويقول البروفيسور سداف فاروقي: "إنه الحظ" ويضيف: "من الواضح جدا الآن أن الجينات منخرطة في تنظيم أوزاننا، وإذا كان عندك خلل ما في بعض الجينات، فإن ذلك قد يكون كافيا للتسبب في السمنة" ، الى جانب الجينات هناك التوقيت فيقول الدكتور جيمس بروان الخبير في علاج السمنة إنه كلما تأخر وقت تناولنا للطعام، زاد احتمال أن يتسبب ذلك في السمنة ليس بسبب أننا أقل حركة ونشاطا ليلا كما هو شائع، وإنما بسبب الساعة الداخلية لأجسامنا.

كما أن خداع المخ من الأسباب القوية فى نقص أو زيادة وزن الجسم ، فتشير شركة Behavioural Insights Team البحثية إلى أن البريطانيين لا يتذكرون جيدًا كميات الطعام التي يتناولونها، ونتيجة لذلك فإن تقدير كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها يقل عن الحقيقة، بنحو 30 إلى 50 في المئة ،ويقترح العالم السلوكي، هوغو هاربر، عددا من الطرق لكي تغير بطريقة لا شعورية من طريقة سلوكك الغذائي، بدلا من إحصاء السعرات الحرارية التي تتناولها في طعامك ، وكذلك الهرمونات فلا يمكن أن تنجح جراحات علاج السمنة في تصغير حجم المعدة فقط، وإنما أيضا في تغيير الهرمونات التي تنتجها ، تتحكم الهرمونات في شهياتنا، واكتُشف أن جراحات علاج السمنة، وهي أكثر علاجات السمنة فعالية، تتسبب في زيادة أعداد الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالشبع والامتلاء، مقارنة بتلك التي تجعلنا نشعر بالجوع.