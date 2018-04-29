شاهد.. نمو ذيل في ظهر شاب هندي

29 أبريل 2018 - 02:19 م

نشر موقع ذا صن مقطع فيديو لشاب يدعي "سهيل شاه"، يبلغ من العمر 13 عاما "يعيش بولاية مادهيا براديش وسط الهند، بعدما اشتهر بولاية بذيل من الشعر الكثيف أسفل ظهره ورغم حالته الغريبة ونمو الذيل فقد تقبل شكله.

ويقول الشاب المراهق إن طول الذيل يبلغ 46 سنتيمترًا، وأنه نال شعبية كبيرة وسط القرويين من الأماكن القريبة والبعيدة، ويجلبون له حقائب مليئة بالفاكهة مثل الموز والمانجو، كما أنه يتلقى معاملة خاصة من الجميع في مدرسته.

ويقول سهيل إنه يستمتع بحب الناس واهتمامهم بسبب ذيله، ورغم أنه غير مألوف، فإنه لا يشعره بالإحراج ولا يريد إزالته.

وقال جد الشاب إن الله أنعم عليهم بالسلام والخير منذ ولادته، كما أنه جلب الحظ السعيد للجميع، حيث تعد العائلة الذيل عطية من الله، وتجسيدًا لإله هندوسي.











https://www.thesun.co.uk/news/6159183/india-school-boy-tail-back/