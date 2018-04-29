» أم تتخرج مع ابنتها في نفس اليوم

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عسيري

صالحة

ام تتخرج من الجامعة

جامعة الملك خالد

في واقعة نادرة من نوعها حرصت أم علي أكمال دراستها الجامعية وتخريجها من الجامعة  في نفس يوم تخرج نجلتها

وتروي المواطنة  صالحة عسيري  تفاصيل   إكمالها  دراستها  وتخرجها  من جامعة  الملك  خالد، قائلة إن سعادتها لا توصف بتحقيقها الحلم الذي كان يراودها من سنوات، لافتة إلى أن فرحتها مضاعفة برؤية ابنتها مرام تقف معها جنبا إلى جنب خريجة في هذا اليوم الذي وصفته بـ”التاريخي”.

وأشارت إلى أنها اختارت تخصص الإعلام والاتصال لإيمانها بأهمية التواصل الفكري بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن أمها كانت تدفعها دائما لتراها في يوم كهذا وقد تخرجت من الجامعة، لكن المنية وافتها العام الماضي قبل أن تراها.

وحول السبب الذي منعها من إكمال دراستها قالت الأم إن ظروف زواجها في سن صغيرة وسفرها بعيدا عن أهلها وإنجابها وانشغالها في تربية أولادها، شكلت الأسباب الرئيسية لعدم إكمال دراستها، وكانت أيضا ضمن الصعوبات التي واجهتها حينما قرر ونجحت في التخرج من قسم الإعلام والاتصال، لترافق ابنتها مرام محمد آل مناع التي تخرجت أيضا من قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية ت أن تكملها.


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