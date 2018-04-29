"الميرازى" يطالب الحكومة بتنظيم الإجازات القومية

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حافظ لميرازى

الاجازات الرسمية

طالب حافظ الميرازى، الإعلامى المصرى والخبير فى الشئون الأمريكية، الحكومة المصرية بتنظيم الإجازات القومية أو الرسمية  للدولة وذلك من خلال جعل أيام هذه الإجازات توافق يوم الجمعة أو الاثنين بدلاً من أن تكون وسط الأسبوع ليتمكن الموظفون والعاملون بأجهزة الدولة المختلفة من اتخاذ أكبر عدد من الأيام لقضاء قسط من الراحة .

وقال الميرازى، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت أن الرئيس حضر اليوم الأحد احتفالاً بعيد العمال (1 مايو)! معنى هذا أنه لا توجد مشكلة أن ننظم موعد الاحتفال وأخذ الإجازة بمناسباتنا القومية بحيث تكون أقرب يوم خميس او يوم أحد للموعد الأصلي للمناسبة بالتالي كان بإمكاننا إعطاء إجازة عيد العمال يوم الخميس الماضي، لأن الأربعاء كان إجازة عيد سيناء، وقرر الكثيرون أخذ إجازة اليوم التالي لوصله بعطلة نهاية الاسبوع!".

وأضاف الإعلامى مستكملاً: "ولو كنا حددنا احتفال سيناء يوم الخميس وهو الأقرب لموعد 25 إبريل ثم اليوم الأحد ( 29 إبريل الذي حضر الرئيس احتفاله) إجازة لعيد العمال (بدلاً من الثلاثاء 1 مايو الذي سيعطل الناس أيضًا) لأرحنا جميعًا، هذه ليست بدعة، الأمريكيون يفعلون ذلك بجعل أي إجازة قومية في أقرب يوم جمعة أو يوم اثنين للموعد وبالتالي يأخذ الناس عطلة نهاية اسبوع (السبت والأحد لديهم) طويلة بمناسبة كذا... وتصبح التذكرة به لثلاثة أيام بدلاً من يوم. الاستثناء الوحيد عندهم، غير الإجازة الدينية الوحيدة يوم الكريسماس في 25 ديسمبر، هو يوم عيد (إعلان) الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو بغض النظر عن اليوم الذي يصادفه ، فهل يمكن أن ننظم إجازاتنا؟ ".


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