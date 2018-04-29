بالفيديو والصور.. حريق هائل بالمتحف الكبير

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اندلع منذ قليل، حريق هائل في المتحف الكبير بمنطقة الهرم في الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء في محاولة منها للسيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى كميات من الأخشاب أمام المتحف الكبير فى الهرم، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريحات صحفية، أنه من "المرجح أن يكون سبب الحريق الذي شب هو تطاير شرر نتيجة أعمال اللحام في منطقة الأعمال أمام المتحف، انتقل إلى الأخشاب في السقالات والسدادات الموجودة أمام بوابة المتحف مما أدى لاشتعال الحريق".










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