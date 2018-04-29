  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

جيلالي مساري

دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

رئيس هيئة الأوقاف المصرية - أحمد عبد الحافظ

إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

حريق المتحف الكبير

بالفيديو والصور.. حريق هائل بالمتحف الكبير

علاقة إسرائيل بدخول الشركات الخاصة سوق الغاز

اجتماع بين وزير مصري ومسئول إسرائيلي بالقاهرة

البيت الأبيض

مخرج أمريكي يكشف خطة البيت الأبيض لإسقاط 7 دول

محمد صلاح

ليفربول يحبط مخطط الريال للظفر بـ"صلاح"

البرادعي

البرادعي لـ ترامب: "لسنا بقرة حلوب"

«السيسي»: لا تصدقوا «الإخوان»

"السيسي" يحرج أحد العمال

ابوتريكة

مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"

بأسيوط

استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين

قضايا وحوادث

إصابة جندى فى اطلاق نار بكمين أمنى بسيناء
إصابة جندى فى اطلاق نار بكمين أمنى بسيناء

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مقتل ضابط شرطة بطلق ناري داخل شقته

#

سيارة مشبوهة بلندن والشرطة تغلق الطرق

#

سمكرى ينتحل صفة ضابط

#

استشهاد ضابط شرطة في انفجار بسيناء

الاجهزة الامنية

أسيوط

استشهاد ضابط شرطة

تبادل اطلاق النار

استشهد ضابط شرطة تابعًا لقوات الأمن المركزى بمديرية أمن أسيوط منذ قليل، متأثرًا بإصابته أثناء مداهمة منازل مطلوبين وخارجين على القانون بقرية المعابدة بمركز أبنوب، بعد إطلاق المطلوبين النار على الشرطة التى بادلتهم إطلاق النيران، مما أدى إلى إصابة ضابط الشرطة ونقله الى مستشفى الشرطة واستشهد بعدها متأثرًا بإصابته.
بداية الواقعة عندما تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، يفيد إصابة الرائد "مصطفى حمدون" من قوات الأمن المركزى بطلق نارى بالكتف الأيسر، أثناء حملة أمنية لمداهمة منازل خارجين عن القانون ومطلوبين على ذمة قضايا بقرية المعابدة بمركز أبنوب، بعد أن أطلق أحد المطلوبين والخارجين عن القانون النيران على القوات التى بادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الضابط بالكتف الأيسر، ونقله إلى مستشفى الشرطة، واستشهد بعدها متأثرًا بإصابته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. لحظة اعتداء «محام الإسكندرية» على موظف بالنيابة
» استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين
» للمرة السابعة.. ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب في أبريل
» سائق " توك توك" يقتل عاملاً حاول فض مشاجرة
» حريق هائل بقرية «الإسماعيلية» يلتهم 4 منازل
» عاطل يستخدم "عكاز" والدته في بيع الهيروين
» أم تتخرج مع ابنتها في نفس اليوم
» "فيفا" يخطر "الجبلاية" بألوان زي المنتخب في المونديال
» مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"
» 3 وفيات في تحطم طائرة ليبية
» بالصور.. اندلاع حريق أمام المتحف الكبير

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 9 %
لا - 84 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1132

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت