» استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين

استشهد ضابط شرطة تابعًا لقوات الأمن المركزى بمديرية أمن أسيوط منذ قليل، متأثرًا بإصابته أثناء مداهمة منازل مطلوبين وخارجين على القانون بقرية المعابدة بمركز أبنوب، بعد إطلاق المطلوبين النار على الشرطة التى بادلتهم إطلاق النيران، مما أدى إلى إصابة ضابط الشرطة ونقله الى مستشفى الشرطة واستشهد بعدها متأثرًا بإصابته.





بداية الواقعة عندما تلقي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، يفيد إصابة الرائد "مصطفى حمدون" من قوات الأمن المركزى بطلق نارى بالكتف الأيسر، أثناء حملة أمنية لمداهمة منازل خارجين عن القانون ومطلوبين على ذمة قضايا بقرية المعابدة بمركز أبنوب، بعد أن أطلق أحد المطلوبين والخارجين عن القانون النيران على القوات التى بادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الضابط بالكتف الأيسر، ونقله إلى مستشفى الشرطة، واستشهد بعدها متأثرًا بإصابته.