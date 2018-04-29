  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

جيلالي مساري

دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

رئيس هيئة الأوقاف المصرية - أحمد عبد الحافظ

إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

حريق المتحف الكبير

بالفيديو والصور.. حريق هائل بالمتحف الكبير

علاقة إسرائيل بدخول الشركات الخاصة سوق الغاز

اجتماع بين وزير مصري ومسئول إسرائيلي بالقاهرة

اللحظات الأولى لاعتداء «محام الإسكندرية» على موظف النيابة

بالفيديو.. لحظة اعتداء «محام الإسكندرية» على موظف بالنيابة

ابوتريكة

مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"

البيت الأبيض

مخرج أمريكي يكشف خطة البيت الأبيض لإسقاط 7 دول

«السيسي»: لا تصدقوا «الإخوان»

"السيسي" يحرج أحد العمال

البرادعي

البرادعي لـ ترامب: "لسنا بقرة حلوب"

والنيابة تأمر بحبسه

سائق " توك توك" يقتل عاملاً حاول فض مشاجرة

قضايا وحوادث

قتل
قتل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص فى حوادث سير

#

" حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية

#

مصرع سائق "توك توك" بطعنة فى الصدر على يد بائع فى طنطا

#

سائق " توك توك" يطعن زميله بسبب راكب

الشرقية

النيابة العامة

قتل عامل

حبس سائق توك توك

فض مشاجرة

أمر المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل عامل وإصابة آخر بجرح قطعي؛ بعدما حاول التدخل لفض مشاجرة بينهما بناحية "الميدان" ببندر المدينة.

البداية كانت بورود إخطار من مستشفى «منيا القمح» المركزي، يفيد بوصول «إيهاب.ع» عامل، مُقيم بقرية "التلين" مصابًا بطعنة نافذة، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، فيما استقبلت المستشفى سائق "ميكروباص" في العقد الثالث من عمره، مصابًا هو الآخر بجرح قطعي.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المتوفي دراجته البخارية، حدثت مشاجرة بينه وبين السائق؛ إثر احتكاك الميكروباص بالدراجة، فيما تدخل سائق "توك توك" يدعى "أحمد.ي" من كفر العرب، لفض المشارجة بينهما، نظرًا لوجود سابق معرفة بينه وسائق الميكروباص، وحاول ترويعهما بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته إلا أنه أصابهما وقُتل المجني عليه .

 تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. لحظة اعتداء «محام الإسكندرية» على موظف بالنيابة
» استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين
» للمرة السابعة.. ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب في أبريل
» سائق " توك توك" يقتل عاملاً حاول فض مشاجرة
» حريق هائل بقرية «الإسماعيلية» يلتهم 4 منازل
» عاطل يستخدم "عكاز" والدته في بيع الهيروين
» أم تتخرج مع ابنتها في نفس اليوم
» "فيفا" يخطر "الجبلاية" بألوان زي المنتخب في المونديال
» مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"
» 3 وفيات في تحطم طائرة ليبية
» بالصور.. اندلاع حريق أمام المتحف الكبير

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت