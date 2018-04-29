» سائق " توك توك" يقتل عاملاً حاول فض مشاجرة

29 أبريل 2018 - 04:27 م

أمر المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل عامل وإصابة آخر بجرح قطعي؛ بعدما حاول التدخل لفض مشاجرة بينهما بناحية "الميدان" ببندر المدينة.

البداية كانت بورود إخطار من مستشفى «منيا القمح» المركزي، يفيد بوصول «إيهاب.ع» عامل، مُقيم بقرية "التلين" مصابًا بطعنة نافذة، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، فيما استقبلت المستشفى سائق "ميكروباص" في العقد الثالث من عمره، مصابًا هو الآخر بجرح قطعي.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المتوفي دراجته البخارية، حدثت مشاجرة بينه وبين السائق؛ إثر احتكاك الميكروباص بالدراجة، فيما تدخل سائق "توك توك" يدعى "أحمد.ي" من كفر العرب، لفض المشارجة بينهما، نظرًا لوجود سابق معرفة بينه وسائق الميكروباص، وحاول ترويعهما بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته إلا أنه أصابهما وقُتل المجني عليه .

تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.