محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

29 أبريل 2018 - 04:49 م

أبدى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أسفه الشديد على طريقة التعامل معه بشأن أزمته مع اتحاد الكرة المتمثلة في الإعلانات، مؤكدًا أن ما يتعرض له إهانة كبيرة جدًا.

وكتب «صلاح» عبر حسابه على «تويتر» :« بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».

وكان رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح انفجر غاضبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشن هجوما جديدا على اتحاد كرة القدم المصري. وغرّد عباس قائلا: "تاريخ التواصل الأخير: 20 أبريل 2018 الإجراء القادم سيكون غدا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لم يتم الاتصال بنا للحصول على حل! لا شيء! صمت تام! ما هي الخطة؟ نرى فقط المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والإعلانات التي لم نرخصها! ما الأثر الذي يتوقعون حدوثه؟ أثر إيجابي؟ على أي حال فالوقت هو الجوهر".

قبل أن يختتم في تغريدة ثالثة قائلًا: "لا يبدو أنهم مهتمون، لا يبدو أنهم يبالون".

وكان اتحاد الكرة وضع صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب، بجوار شعار شبكة محمول مختلفة عن تلك المتعاقد معها صلاح، عبر شركة MS Commercial LTD المختصة بإدارة حقوق الصورة لمحترفنا المصري كانت أصل المشكلة.

وكان محامي «صلاح» جدد ندائه لاتحاد الكرة الذي تجاهل جميع مراسلات اللاعب ووكيله بأن يحذف صورة صلاح من على إعلان شبكة المحمول الذي يتعارض مع اتفاقاته مع شركة "فودافون" وهو الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون.