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دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

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جيلالي مساري
جيلالي مساري

وكالات

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دعا باحث جزائري في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى إلغاء سورة الإخلاص من مناهج التعليم، ما أثار جدلاً واسعًا في الجزائر.

وقالت صحف جزائرية، إن الدكتور جيلالي مساري، الباحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران دعا إلى إلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من المناهج التعليم الابتدائي وبرر دعوته بأن الطلاب الصغار يواجهون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.

مقترح مساري الذي طرحه خلال مداخلته بالملتقى الدولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية يدعو إلى ضرورة إلغاء سورة الإخلاص من كتب الجيل الثاني وعدم مطالبة التلميذ بحفظها وهو في سن صغيرة، بمبرر أن تلميذ الطور الابتدائي لا يفهم معنى السورة رغم سهولة حفظها، حيث قال "الطفل يعرف الأشياء المجردة، ولا يفهم محتوى السور".

وأثار مساري، الذي خلَف وزيرة التربية نورية بن غبريط على رأس ال"CRASC"، ضيوف الملتقى، خاصة من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. فيما لقي مساندة من البعض الآخر خاصة مقترح إلغاء بعض السور من الطور الابتدائي في مواضيع الشرح وليس الحفظ، حيث صرح أحدهم بالقول إن "التلميذ في الطور الابتدائي لا يفهم معنى كثير من السور، وإذا أدرجنا هذه السور في مواضيع على أساس إثرائها واستخراج أفكار منها، فقد نخلط الأمر على التلاميذ".

أمّا عُضو الفتوى المركزية بوزارة الشؤون الدينية، محمد الأمين ناصري، فأكد في اتصال مع جريدة الشروق الجزائرية، أن الدكتور جيلالي مساري، ذهب أبعد من ذلك عندما اقترح وخلال نفس الملتقى، بإلغاء درس فرائض الوضوء بمبرر صعوبته على تلميذ الابتدائي، ليؤكد أن الميدان أبلغ رد على ادعاءات مدير "الكراسك"، فحسبه "المدارس القرآنية، مليئة بآلاف التلاميذ في سن قبل التمدرس، والذين يحفظون عن ظهر قلب أداب الوضوء والصّلاة، وآداب الأكل، كما يحفظون حزبا من القرآن الكريم".

واعتبر الشيخ بن حنفية العابدين، عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين بالجزائر، أن الأساتذة الباحثين الذين دعوا إلى حذف سور من القرآن الكريم على غرار "سورة الإخلاص"، يريدون ضرب الدين الإسلامي في عمقه من خلال هذه الدعوات التي لم تخرج عن الحملات المسعورة التي تستهدف دين الأمة.

وقال الشيخ في منشور له على الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ردا على الأساتذة الداعين لحذف السور من القرآن الكريم من منهاج التدريس "هؤلاء يتعاملون بالتدرج من حذف البسملة إلى غيرها، يجسون النبض، ويقع بناءً على ذلك الإحجام أو الإقدام".

وأضاف الشيخ: "أولادنا يحفظون أجزاءً من القرآن وهم دون سن السادسة"، متسائلا "ما الذي استصعبه هؤلاء الجاهلون في سورة الإخلاص، إلا أن يكون الكائدون لا يريدون أن يتبرأ أولادنا من عقيدة النصارى وهي الأب والابن وروح القدس".



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