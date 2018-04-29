» النيابة تفتح التحقيق في واقعة حريق المتحف المصري

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فتح تحقيق

النيابة الادارية

نشوب حريق

المتحف المصري الكبير

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة وذلك في واقعة اندلاع حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير، على أن تبدأ التحقيقات فوراً مع إرفاق التقارير الفنية بمجرد الانتهاء منها للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر وتحديد المسئوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وعرض نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها للتصرف.

وقد اندلع منذ قليل، حريق هائل في المتحف الكبير بمنطقة الهرم في الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء في محاولة منها للسيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى كميات من الأخشاب أمام المتحف الكبير فى الهرم، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.


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