» عاطل يقتل شقيقه ويصيب آخر بسبب المخدرات

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المخدرات

الشرقية

قتل شقيقة

عاطل

تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح في الشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقه وإصابة آخر، بعدما أطلق عليهما أعيرة نارية بسبب معاتبتهما له على تعاطيه المواد المُخدرة بقرية ميت يزيد التابعة لدائرة المركز.

 بداية الواقعه عندما ورود إخطارًا من مستشفى الأحرار بالزقازيق، يوم الاثنين 11 ديسمبر الماضي، يفيد بوصول "أحمد صبحي" 22 عامًا، استورجي، جثة هامدة، وشقيقه «ماهر» مُقيمان بقرية "ميت يزيد" بمنيا القمح، للإصابة بأعيرة نارية.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن وراء الواقعة شقيق المجني عليهما الأكبر ويدعى "محمد" 25 عامًا، حيث تبين أنه أقدم على جريمته لمعاتبتهما إياه بضرورة أن يكف عن تعاطي المواد المخدرة، قبل أن يُطلق عليهما أعيرة نارية ويلوذ بالفرار.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم القبض على المتهم بعد هروبه لأكثر من 5 أشهر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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