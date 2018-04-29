  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
سد النهضة

«شكرى»: المفوضات توقفت وإثيوبيا مستمرة في بناء السد

غرق التجمع الخامس بمياة الأمطار

تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب

حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح

«ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

معركة كلامية بين «ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

إبراهيم عيسى

بالفيديو.. إبراهيم عيسى يفتح النار على محمد حسان

محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

جيلالي مساري

دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

رئيس هيئة الأوقاف المصرية - أحمد عبد الحافظ

إقالة رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

حريق المتحف الكبير

بالفيديو والصور.. حريق هائل بالمتحف الكبير

علاقة إسرائيل بدخول الشركات الخاصة سوق الغاز

اجتماع بين وزير مصري ومسئول إسرائيلي بالقاهرة

حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح

آخر الأخبار

صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب
صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب

محمد أبوالفضل

أخبار متعلقة
#

ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟

#

هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح

#

تعطل موقع الاتحاد الإفريقى بسبب محمد صلاح

#

تأجيل اجتماع «برلماني» بسبب محمد صلاح

اتحاد الكرة

محمد صلاح

مقاطعة

شركة مصرية

دشن عدد كبير من محبي اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار« حملة دعم محمد صلاح و مقاطعة شركة المصرية للإتصالات»، تضامنًا مع اللاعب في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

وفي البيان الأول للحملة جاء فيه: مستقبل محمد صلاح مهدد بالتدمير بسبب شركة المصرية للإتصالات و اتحاد الكرة.

وتابع البيان: بداية ما هى المشكلة .. محمد صلاح بحكم موقعه كلاعب دولى محترف بفريق ليفربول وقع إتفاقيات إعلانات مع شركات دولية منها فودافون و القانون يحظر عليه الإعلان لصالح شركات متنافسة فى نفس المجال ، اتحاد الكرة المصرى و بدون موافقة أى لاعب وقع إتفاقية مع المصرية للإتصالات we ودى شركة منافسة لفودافون و نشر صورة لاعبى المنتخب و أولهم محمد صلاح على دعاية الشركة المصرية مما يهدد مستقبل صلاح كله و يهدد حتى مشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح البيان: متى بدأت الأزمة و متى بدأ الإعلان عنها ؟.. بدأت الأزمة من أسابيع من وقت نشر صورة محمد صلاح على طيارة المنتخب المصرى و عليها علامة الشركة المصرية  ظهرت للعلن من حوالى 12 يوم بعد ما نشر رامى عباس محامى محمد صلاح على تويتر أنه لجأ لتويتر لإعلان الأمر للجمهور بعد فشل كل المحاولات مع إتحاد الكورة المصرى .

وأضاف: ورد اتحاد الكرة بالنفى ، و قال إن لا يوجد أزمة مع اللاعب بينما الأزمة مع المحامى .. رد صلاح وقتها بنشر صورته مع المحامى لتوضيح الأزمة مع إعادة نشر ( ريتويت ) لما قاله المحامى و كتب صلاح كل الدعم .

واستطرد: رد اتحاد الكرة وقتها إنه حر يعمل الدعاية اللى هو عايزها بالطريقة اللى تناسبه و دى دعاية المنتخب مش دعاية ليفربول و هكذا بوجه مكشوف بعدها قام اتحاد الكرة بتهنئة صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لكن عادت نفس اليفط و الدعاية للظهور مجددا فى مباراة الأهلى و الزمالك.

وتابع: نشر صلاح صورة له على وسائل التواصل الإجتماعى تشير الى إنه إتخنق من القصة دى ونشر المحامى هذا الكلام .. لم يحدث حتى الآن أي تواصل من أجل الوصول لحل! لا شيء على الإطلاق! صمت كامل! ما هي الخطة؟! نحن فقط نرى المزيد والمزيد من اللوحات الدعائية، والإعلانات تظهر دون الحصول على موافقتنا! ما هو التأثير الذي تنتظرونه؟ نتيجة جيد؟!

وأوضح: إحنا قررنا نبدء حملة مقاطعة للشركة المصرية للإتصالات و ندعم اللاعب المصرى الدولى أفضل لاعب و هداف الدورى الإنجليزى ابننا محمد صلاح إللى موافق على الحملة ينضم لصفحتنا و ينشرها و يقاطع الشركة للضغط عليها و على اتحاد الكورة للحفاظ على مستقبل نجم منتخب مصر و واحد من أهم أسباب سعادة الشعب المصرى دلوقتى.

يأتي هذا تزامنًا مع إطلاق آلاف النشطاء والفنانين على موقع «تويتر» هاشتاج « ادعم محمد صلاح»، ردًا على أزمته مع اتحاد الكرة وكتابته تغريدة اليوم يؤكد فيها أن ما يحدث معه إهانة كبيرة جدًا، وشارك في الهاشتاج الداعم له عدد كبير من الفنانين والنشطاء والمشاهير والحقوقيين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة 67 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس
» شاهد.. مبتهل يتغنى باسم «محمد صلاح»
» عاطل يقتل شقيقه ويصيب آخر بسبب المخدرات
» النيابة تفتح التحقيق في واقعة حريق المتحف المصري
» للمرة السابعة.. ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب في أبريل
» إطلاق نار داخل معرض سيارات ومقتل أحد الأشخاص
» بالفيديو.. لحظة اعتداء «محام الإسكندرية» على موظف بالنيابة
» استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين
» سائق " توك توك" يقتل عاملاً حاول فض مشاجرة
» حريق هائل بقرية «الإسماعيلية» يلتهم 4 منازل
» عاطل يستخدم "عكاز" والدته في بيع الهيروين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت