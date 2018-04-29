» شاهد.. مبتهل يتغنى باسم «محمد صلاح»

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ليفربول

مبتهل

ابتهال

في بادرة هي الأولى من نوعها، أهدى الشيخ طارق عبد الرحمن المبتهل الديني، ابتهالات مخصصة لنجم منتخب مصر وليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح.

وأنشد "عبد الرحمن" مقطعًا صوتيًا أشاد فيه بـ"صلاح"، وتألقه مع ليفربول، ونيله عددًا من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والقارة الإفريقية.

كما تحدث المبتهل عن "سحر" صلاح لقلوب العرب والعجم، وتحقيقه "للوطن الغالى الصعود إلى كأس العالم وألقاب من الذهب".

شاهد الفيديو..


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