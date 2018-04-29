معركة كلامية بين «ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

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حازم عبدالعظيم

ساويرس

اشتعلت معركة كلامية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، والناشط السياسي حازم عبد العظيم حول موقف قطر من جماعة "الإخوان المسلمين".

وغرد عبدالعظيم عبر موقع "تويتر" مدافعًا عن قطر ومبرئا لها من "تمويل الإرهاب" في مصر، قائلاً إنه "لا يوجد دليل ملموس حول تورطها في الإرهاب داخل مصر حتى لو كانت تدعم جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي على أراضيها".

ورد ساويرس، قائلاً: "كل رموز وشيوخ الإرهاب ساكنين هناك واقرأ الواشنطن بوست والشرق الأوسط النهارده، دفعوا مليار دولار أو على الأقل 275 مليون دولار لمنظمات إرهابية علشان يرجعوا قطريين من العائلة المالكة كانوا بيصطادوا في العراق".

وذكر ساويرس أنه "على الرغم رصد العديد من الجرائم التي ارتكبتها قطر، والواضحة لأي شخص وكل الأدلة لمشاركتها في معظم العمليات الإرهابية في مصر، والتي اعترف بها عدد من فصائل المعارضة القطرية، إلا أن حازم عبد العظيم حاول كعادته الدفاع عن ممول الإرهاب الأول في المنطقة".

وقال سامح عيد الباحث في الحركات الإسلامية، إن "هناك صراعًا واضح بين المعارضين للنظام والمحسوبين عليه، وكلاً منهما يدافع عن رؤيته ووجهة نظره الشخصية".

وأضاف عيد لـ "المصريون": "حازم عبد العظيم بسبب معارضته الشديدة للنظام الحاكم في مصر يتخذ موقفًا محايدًا من جماعة الإخوان المسلمين وقطر، ولكن لا يمكن القول إنه بهذا قد أصبح مدافعًا عن جماعة الإخوان ودولة قطر".

وأشار إلى أن "حازم عبدالعظيم والدكتور حازم حسني والدكتور علاء الأسواني على الرغم من معارضتهم للنظام إلا أنهم ينتقدون الإخوان قائلين إن له أخطاء سياسية كبيرة ارتكبتها أثناء وجودها في الحكم".

ولفت إلى أن "ساويرس يمثل وجهة النظر المعارضة للإخوان المسلمين وقطر والتي تنطلق من أن الطرفين لهم دور كبير في عدم الاستقرار داخل مصر".


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