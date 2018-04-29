وزير الشباب يدخل على خط أزمة«صلاح»

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أزمة

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بعد تفاقم أزمة النجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، مع اتحاد الكرة بسبب الإعلانات، أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أنه سيتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة.

وكتب «الوزير» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. #تحيا_مصر».

وكان «صلاح» أبدى أسفه الشديد على طريقة التعامل معه بشأن أزمته مع اتحاد الكرة المتمثلة في الإعلانات، مؤكدًا أن ما يتعرض له إهانة كبيرة جدًا.

وكتب «صلاح» عبر حسابه على «تويتر» :« بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».

وكان رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح انفجر غاضبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشن هجوما جديدا على اتحاد كرة القدم المصري. وغرّد عباس قائلا: "تاريخ التواصل الأخير: 20 أبريل 2018 الإجراء القادم سيكون غدا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لم يتم الاتصال بنا للحصول على حل! لا شيء! صمت تام! ما هي الخطة؟ نرى فقط المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والإعلانات التي لم نرخصها! ما الأثر الذي يتوقعون حدوثه؟ أثر إيجابي؟ على أي حال فالوقت هو الجوهر". قبل أن يختتم في تغريدة ثالثة قائلًا: "لا يبدو أنهم مهتمون، لا يبدو أنهم يبالون".

ودشن عدد كبير من محبي اللاعب محمد صلاح، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار« حملة دعم محمد صلاح و مقاطعة شركة المصرية للإتصالات»، تضامنًا مع اللاعب في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.


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